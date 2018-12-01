В Казани из ТРК «Тандем» эвакуировали 100 человек из-за задымления в ресторане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне поздно вечером в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса «Тандем» произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об инциденте в ресторане «Сэко» поступила в 23.53. По прибытию на место ЧП пожарные установили, что происходило тление масляных отложений в вентиляционной системе ресторана. Оно было ликвидировано обслуживающим персоналом ТРК «Тандем», рассказали в МЧС.

В результате задымления из ресторана «Сэко» были эвакуированы 16 человек, всего из здания вывели 100 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее об эвакуации в «Тандеме» сообщили пользователи соцсетей.