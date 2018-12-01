В Казани из ТРК «Тандем» эвакуировали 100 человек из-за задымления в ресторане
Накануне поздно вечером в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса «Тандем» произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Информация об инциденте в ресторане «Сэко» поступила в 23.53. По прибытию на место ЧП пожарные установили, что происходило тление масляных отложений в вентиляционной системе ресторана. Оно было ликвидировано обслуживающим персоналом ТРК «Тандем», рассказали в МЧС.
В результате задымления из ресторана «Сэко» были эвакуированы 16 человек, всего из здания вывели 100 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
Ранее об эвакуации в «Тандеме» сообщили пользователи соцсетей.Происшествия Татарстан
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