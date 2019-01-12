МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о метели и гололеде с 18 часов 12 января до 18 часов 13 января.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 13 января местами на востоке РТ ожидаются: метель, усиления юго-западного ветра порывами до 15 м/с и гололед, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем в южных районах мокрый снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Максимальная температура днем составит от -3 до -8°С.