Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -8

В субботу, 12 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем в южных районах мокрый снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами на востоке РТ сильный, порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -3 до -8 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -9°С.

Ранее ГИБДД рекомендовала татарстанцам 12 января отказаться от поездок за пределы населенных пунктов из-за метели.