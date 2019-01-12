В центре Парижа прогремел мощный взрыв

В центре Парижа прогремел мощный взрыв.

По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени в девятом округе французской столицы.

После взрыва начался пожар в пекарне, расположенной на первом этаже здания на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль. В соседних зданиях ударной волной от взрыва выбило стекла, передает телеканал BFMTV.

В результате ЧП пострадали несколько человек. На месте взрыва работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Отмечается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями «желтых жилетов», которые должны пройти сегодня в Париже.

