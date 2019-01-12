В Татарстане в 2019 году запланирована реализация 40 программ в сфере строительства и капремонта

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал, что в этом году в Татарстане планируется реализовать 40 программ в сфере строительства и капремонта объектов.

Файзуллин уточнил, что из 40 программ на сегодня 29 требуют утверждения Распоряжением Кабинета Министров РТ. В настоящее время 15 программ утверждены, 7 внесены в Кабинет Министров РТ, по 8 программам перечни формируются или находятся на согласовании.

Глава Минстроя РТ также напомнил, что по итогам 2018 года в республике введено 2 млн. 409,9 тыс. кв. м. жилья, что составляет 100,3 % от годового задания, сообщает пресс-служба президента РТ.



Кроме того, Файзуллин в ходе совещания обратил внимание на безопасное содержание газового оборудования в жилых домах. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил взять этот вопрос на контроль.

Ранее Файзуллинрассказал, что из 38 республиканских программ в сфере строительства в 2018 году были полностью реализованы 32.