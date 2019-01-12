В Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем

В Иркутской области на перегоне «Делюр — Тыреть» сошли с рельсов 29 вагонов с углем. Движение поездов перекрыто в обоих направлениях.

Авария произошла на 4969-м километре ВСЖД, передает «РИА Новости». Пострадавших нет.

«По уточненной информации, на перегоне «Делюр — Тыреть» ВСЖД в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов… движение перекрыто в обоих направлениях», — цитирует агентство сообщение МЧС.

По предварительным данным, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Как сообщается, на место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции «Зима» с бригадой специалистов. Со станций «Иркутск-Сортировочный» и «Нижнеудинск» в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.