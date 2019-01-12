В Минэнерго назвали слова Новака о главе делегации РФ на ВЭФ предположением
В Министерстве энергетики назвали предположением слова главы ведомства Александра Новака о главе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Новак заявил, что министр экономического развития Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на ВЭФ в Давосе.
«Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форум в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Министерства энергетики России», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего визита на ВЭФ из-за приостановки работы американского правительства. Также форум пропустит президент Франции Эммануэль Макрон из-за забастовки «желтых жилетов».ОбществоВласть
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