Владимир Крикунов: «Мы не в положении «Ак Барса», нам срочно нужны очки»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (3:2), отметив, что играть с казанским клубом всегда непросто.



— В начале встречи здорово использовали преимущество при удалениях соперника — наше первое звено забило. В третьем периоде хозяева прилично добавили и нам было очень тяжело, два гола пропустили. Перешли на игру в два-три звена. С такой командой, как «Ак Барс», тяжело всегда, и сегодняшний матч это снова доказал. Мы победили, но было крайне тяжело.

— Вы хорошо знакомы татарстанскому болельщику. Приятно побеждать именно в Казани?

— Побеждать везде приятно. Нам сейчас каждое очко дорого, так как мы не «Ак Барс» — у нас не за 70 баллов в таблице. У нас всего 56, а сзади «динамовцы» Риги поджимают, — приводит слова Крикунова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 13 января, в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Начало игры в 17.00 мск.