СМИ назвали самых перспективных музыкантов 2019 года

Французско-британский рэпер Octavian возглавил рейтинг многообещающих музыкантов, которые могут стать лучшими в 2019 году. Список составили журналисты BBC.

Отмечается, что музыкант в подростковом возрасте артист несколько лет был бездомным, но продолжал создавать музыку и в итоге он записал хит Party Here.

В рейтинг BBC также попали King Princess, Grace Carter, Slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy и Ella Mai.

Ранее сообщалось, что певец Эд Ширан возглавил рейтинг самых успешных гастролирующих артистов 2018 года по версии издания Pollstar. За год британец заработал $432,4 млн, проведя 94 выступления в 53 городах.