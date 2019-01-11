Путин объявил благодарность за ЧМ двум прокурорам из Казани

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в Москве на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ объявили благодарность президента страны за заслуги в укреплении законности заместителю прокурора РТ Марату Долгову и заместителю прокурора Казани Сергею Урванцеву.

Источники «Реального времени» связывают эти награды с работой надзорного ведомства в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018 по футболу.

Заседание Генпрокуратуры под председательством Юрия Чайки было посвящено 297-летию образования органов прокуратуры. Участие в нем приняли председатели обеих палат российского парламента, представители администрации президента РФ и страны, ветераны и действующие сотрудники надзорного ведомства.