«Тулпар Агро» потребовало банкротства конезавода Фатиха Сибагатуллина за долг в 1,1 млн рублей

ООО «Тулпар Агро» подало иск о банкротстве ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» в арбитраж Татарстана. Сумма требований компании составляет 1,1 млн рублей.

Согласно материалам Арбитражного суда РТ, иск подан 29 декабря 2018 года, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Гендиректором ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» является Алмаз Ганиев, следует из открытых источников. Владельцем значится Радифя Сибагатуллина.

Любопытно, что владельцем ООО «Тулпар Агро» указан также Алмаз Ганиев. Однако сейчас предприятие находится на стадии банкротства и руководит им конкурсный управляющий Руслан Крюков.

Истец уже дважды судился с конным заводом. Компания взыскивала долг в 1,1 млн рублей за лошадь по кличке Грозная Цунами и еще 141,5 тысячи рублей долга.

Напомним, что основателем конного завода в Нурлате является депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин.