ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права

ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав.

Согласно документу, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, теперь для получения прав необходимо будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город».

«Экзамены состоят из теоретического экзамена и практических экзаменов: экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения», — говорится в документе.

В новой версии проекта также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.

Кроме того, в документе сказано, что преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.

Напомним, что предложения по объединению двух частей экзамена на права обсуждались еще летом 2018-го. Тогда против высказывались автошколы, за выступали ГИБДД и Федерация автовладельцев России (ФАР). В январе 2019 года в МВД подтвердили планы по изменению экзамена на права.