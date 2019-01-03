В МВД подтвердили планы изменить экзамены на права в 2019 году

МВД России в начале 2019 года внесет в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права. В министерстве считают целесообразным объединить «площадку» и «город».

«Проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно, в первом квартале 2019 года, он будет внесен в правительство РФ», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Он также отметил, что проектом постановления в объединенном экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения.

При этом в ведомстве не намерены полностью отказаться от всех упражнений «площадки» на экзаменах.

Напомним, что предложения по объединению двух частей экзамена на права обсуждались еще летом 2018-го. Тогда против высказывались автошколы, за – ГИБДД и Федерация автовладельцев России (ФАР).