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Минземимущества РТ вновь выставило на продажу нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей

12:43, 11.01.2019
Минземимущества РТ вновь выставило на продажу нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей
Фото: скриншот

Минземимущества Татарстана вновь выставило на торги поликлинику №2 в Нижнекамске. Начальная цена по-прежнему составляет 54,9 млн рублей.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте министерства, площадь пятиэтажного здания составляет 4,4 тысячи кв. м. Также в состав лота входит земельный участок площадью 7,4 тысячи кв. м.

Цена отсечения установлена на уровне 27,5 млн рублей.

Напомним, что здание поликлиники уже выставлялось на продажу в июле 2018 года. Тогда цена также составляла 54,9 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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