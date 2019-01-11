Минземимущества РТ вновь выставило на продажу нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей
Минземимущества Татарстана вновь выставило на торги поликлинику №2 в Нижнекамске. Начальная цена по-прежнему составляет 54,9 млн рублей.
Согласно объявлению, опубликованному на сайте министерства, площадь пятиэтажного здания составляет 4,4 тысячи кв. м. Также в состав лота входит земельный участок площадью 7,4 тысячи кв. м.
Цена отсечения установлена на уровне 27,5 млн рублей.
Напомним, что здание поликлиники уже выставлялось на продажу в июле 2018 года. Тогда цена также составляла 54,9 млн рублей.Недвижимость Татарстан
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