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Минземимущества Татарстана продает нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей

11:23, 30.07.2018
Минземимущества Татарстана продает нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на торги здание Нижнекамской поликлиники №2. Начальная цена лота составляет 54,9 млн рублей.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте министерства, площадь пятиэтажного здания составляет 4,4 тысячи кв. м.

Также в состав лота входит земельный участок площадью 7,4 тысячи кв. м.

Напомним, что в прошлом году Минземимущества РТ выставляло на торги здание онкополиклиники в центре Казани.

НедвижимостьОбществоМедицина Татарстан
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