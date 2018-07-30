Минземимущества Татарстана продает нижнекамскую поликлинику за 55 млн рублей
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на торги здание Нижнекамской поликлиники №2. Начальная цена лота составляет 54,9 млн рублей.
Согласно объявлению, опубликованному на сайте министерства, площадь пятиэтажного здания составляет 4,4 тысячи кв. м.
Также в состав лота входит земельный участок площадью 7,4 тысячи кв. м.
Напомним, что в прошлом году Минземимущества РТ выставляло на торги здание онкополиклиники в центре Казани.НедвижимостьОбществоМедицина Татарстан
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