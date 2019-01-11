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В Татарстан с рабочим визитом прибыл зампредседателя Верховного суда РФ Олег Свириденко

11:21, 11.01.2019
В Татарстан с рабочим визитом прибыл зампредседателя Верховного суда РФ Олег Свириденко
Фото: tatarstan.ru

Сегодня с рабочей поездкой в Татарстан прибыл заместитель председателя Верховного суда России – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Олег Свириденко.

В международном аэропорту «Казань» Свириденко встретил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщается на сайте правительства республики.

Ожидается, что в ходе визита Олег Свириденко официально объявит о повторном назначении Юрия Глазова на должность председателя Арбитражного суда Поволжского округа. Глазов будет занимать эту должность в течение шести лет. Указ о его назначении ранее подписал президент России Владимир Путин.

ОбществоВласть Татарстан
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