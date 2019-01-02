Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов назначен на второй срок

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов назначен на второй срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Глазов будет занимать эту должность в течение шести лет.

Напомним, что Юрий Глазов является действующим председателем Арбитражного суда Поволжского округа. Шестилетний срок его полномочий истекает в феврале 2019 года.



В октябре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Глазова в качестве кандидата в председатели Арбитражного суда Поволжского округа. Стоит отметить, что в конкурсе на этот пост, кроме Юрия Глазова, никто не участвовал.