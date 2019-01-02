Новости общества

13:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов назначен на второй срок

11:45, 02.01.2019
Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов назначен на второй срок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов назначен на второй срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Глазов будет занимать эту должность в течение шести лет.

Напомним, что Юрий Глазов является действующим председателем Арбитражного суда Поволжского округа. Шестилетний срок его полномочий истекает в феврале 2019 года.

В октябре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Глазова в качестве кандидата в председатели Арбитражного суда Поволжского округа. Стоит отметить, что в конкурсе на этот пост, кроме Юрия Глазова, никто не участвовал.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты