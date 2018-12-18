«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист «Оскара»

Картина российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».



В шорт-лист вошли девять фильмов: «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания), «Работа без авторства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япония), «Айка» (Казахстан), «Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война (Польша) и «Пылающий» (Южная Корея).

Отмечается, что изначально 87 картин были выдвинуты на соискание «Оскара» в данной категории.

Ранее сообщалось, что фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

