В BBC после претензий Роскомнадзора заявили, что работают в соответствии с законами стран вещания

В телерадиовещательной корпорации BBC заявили, что работают в соответствии с законодательством страны вещания, в том числе России.

«Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — говорится в поступившем в «РИА Новости» сообщении.

Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах BBC материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, в том числе цитаты в том главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

C 14 по 31 января ведомство проверит телеканал BBC World News на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.