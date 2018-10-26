Департамент образования Перми разрешил школьникам красить волосы и носить сережки

Департамент образования Перми пересмотрел требования к внешнему виду школьников. Об этом сообщила депутат гордумы Надежда Агишева, чью дочь в сентябре отстранили от занятий за розовый цвет волос.

Ранее прокуратура признала незаконным решение гимназии №4, где училась девочка. Позже департамент образования поддержал решение надзорного ведомства. По словам Агишевой, теперь все требования к цвету и длине волос, макияжу, количеству сережек в ушах будут отменены.

«Требования к форме будут носить рекомендательный характер. Это значит, что за нарушение этих рекомендаций не может последовать никаких санкций или общественного порицания», — отметила она.

В департаменте образования сообщили, что в ближайшее время школы получат методические разъяснения по вопросам внешнего вида учеников.



Напомним, накануне член международного комитета Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе «этикет учащегося».