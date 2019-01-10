Основатель «Магнита» запустит ресторанный бизнес

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий решил запустить ресторанный бизнес в Краснодаре. Он подписал трехлетний контракт с шеф-поваром Владимиром Щепиловым.

Новое заведение будет называться «Кафе Краснодар», рассказал Щепилов в интервью изданию Allcafe.

Ранее он занимался кухней в ресторанах Godji и Shana в холдинге Ginza Project.

«Еда в Godji команду впечатлила так, что в ближайших планах у Сергея Николаевича — построить в Краснодаре ресторан с паназиатской едой», — поделился шеф-повар.

Позже должны открыться еще два заведения. Forbes отмечает, что рядом с рестораном может открыться бургерная. Однако представитель Галицкого не ответил на запросы журнала.

«Сергей Николаевич очень много вложил в ресторан, в какой-то степени для него это имиджевый проект. Наша задача, по его словам, — воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», — добавил Щепилов.

Он также отметил, что в первом ресторане выступит как наемный работник, а в следующих проектах уже как партнер.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года Галицкий потерял $10 млрд. На сегодня его состояние оценивается в $4,1 млрд.