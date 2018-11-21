Основатель «Магнита» потерял 10 млрд долларов за четыре года

Состояние основателя «Магнита» Сергея Галицкого, ранее покинувшего торговую сеть, с 2014 года сократилось на 70%? или 10 млрд долларов.



В настоящее время состояние Галицкого оценивается в 4,1 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Причиной стала потеря лидерства ретейлера и резкое падение его капитализации — почти с 30 млрд долларов в 2014 до 5,4 млрд доллларов. Как пишет The Bell, уход Галицкого из компании был связан с объективно плохими результатами «Магнита».

Напомним, Галицкий и ВТБ заключили сделку, согласно которой госбанк заполучил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей.

