Новым спортивным директором «Салавата Юлаева» станет Василий Чижов
Как стало известно «Чемпионату», новым спортивным директором «Салавата Юлаева» станет Василий Чижов.
«Исполнять обязанности генерального директора «Салавата Юлаева» будет Александр Курносов, который ранее был заместителем Тагира Ибрагимова.
Должность спортивного директора вместо Романа Беляева займет известный уфимский тренер Василий Чижов. Курировать руководство уфимцев будет Ринат Баширов — правая рука нового главы Республики Башкортостан Радия Хабирова», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина набрали 56 очков в 47 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ уфимская команда проведет сегодня, 10 января, против рижского «Динамо».СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым