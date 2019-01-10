Уфимский «Урал» вырвал победу у «Факела»
Уфимский «Урал» в пятисетовом матче обыграл новоуренгойский «Факел». Встреча продолжалась 2 часа 35 минут, а тай-брейк оказался самым длинным по времени, сообщает пресс-служба башкирского клуба волейбольной Суперлиги России. Счет — 3:2 (25:20, 25:22, 23:25, 23:25, 23:21).
Эта победа стала первой для Константина Сиденко на посту главного тренера уфимцев.
Самым результативным игроком матча стал Егор Клюка, набравший 40 очков (36 — атака, 57%, 1 — блок, 3 — эйс), у «Урала» больше всех очков набрал Евгений Рыбаков — 33 (26, 60%, 3, 4).СпортВолейбол Башкортостан
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