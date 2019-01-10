Судебные приставы закрыли караоке-клуб «Сова» в Перми

По решению суда приостановлена деятельность караоке-клуба «Сова» в Перми.

Проверка пожарной безопасности заведения прошла еще в ноябре прошлого года. Тогда были выявлены нарушения, в том числе закрытые эвакуационные выходы.

Несмотря на то, что клуб был опечатан, он возобновил работу спустя сутки. Приставы вновь прекратили работу увеселительного объекта, но перед новогодними праздниками «Сова» опять открыла двери для посетителей, не исправив выявленные нарушения.

В итоге сейчас решается вопрос о привлечении директора заведения к уголовной ответственности по факту неисполнения приговора суда, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В настоящее время двери караоке-клуба опломбированы.

Напомним, ранее саратовского депутата исключили из «Единой России» после скандала в караоке «Куршевель».