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Саратовского депутата исключили из «Единой России» после скандала в караоке «Куршевель»

08:03, 13.08.2018
Саратовского депутата исключили из «Единой России» после скандала в караоке «Куршевель»
Фото: saratov.er.ru

Депутат Ровенского районного Собрания Савва Коргунов был исключен из «Единой России» за дискредитацию партии. Причиной такого решения стало недостойное поведение народного избранника.

В начале августа стало известно о скандале в элитном караоке-баре «Куршевель». По информации FreeNews-Volga, Коргунов отказался оплачивать счет в размере 8 тысяч рублей, сославшись на свою должность. Сотрудники заведения вызвали полицию, но депутат ушел, так и не расплатившись.

Меры по отношению к Савве Коргунову были приняты по результатам всесторонней проверки. Как добавили в региональном отделении «Единой России», он уже привлекался к дисциплинарной ответственности за недостойное поведение в общественном месте. Ранее ему выносили предупреждение.

Напомним, в июле экс-сенатора Умара Джабраилова также исключили из партии «Единая Россия».

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