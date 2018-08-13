Саратовского депутата исключили из «Единой России» после скандала в караоке «Куршевель»

Депутат Ровенского районного Собрания Савва Коргунов был исключен из «Единой России» за дискредитацию партии. Причиной такого решения стало недостойное поведение народного избранника.

В начале августа стало известно о скандале в элитном караоке-баре «Куршевель». По информации FreeNews-Volga, Коргунов отказался оплачивать счет в размере 8 тысяч рублей, сославшись на свою должность. Сотрудники заведения вызвали полицию, но депутат ушел, так и не расплатившись.

Меры по отношению к Савве Коргунову были приняты по результатам всесторонней проверки. Как добавили в региональном отделении «Единой России», он уже привлекался к дисциплинарной ответственности за недостойное поведение в общественном месте. Ранее ему выносили предупреждение.

Напомним, в июле экс-сенатора Умара Джабраилова также исключили из партии «Единая Россия».