Никита Трямкин: «Мы с Шалуновым не доехали до олимпийского золота три часа»

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Защитник «Автомобилиста» рассказал, почему так и не попал в итоговый состав сборной на Олимпийские игры.

— Понимаешь логику тренерского штаба нашей сборной, который вызывает одних и тех же людей на «просмотровые» Евротуры?

— Это решение тренерского штаба. Может, они будут приглашать кого-то еще, кого-то смотрят в клубном чемпионате. Тренерскому штабу виднее, кого звать.

— На Олимпиаду поехала команда, состоящая из игроков СКА, ЦСКА плюс Мозякин и Кошечкин. Разве это нормально?

— Да, я уехал буквально за три часа до Олимпийской деревни. Я и Шалунов, скажем так, не доехали три часа. Команда отправилась в олимпийскую деревню, а мы — в аэропорт. Получается так, что я этого места не заслужил. Но команда выиграла золото, значит, все было сделано правильно. Это жизнь.

— Нет обиды, что остался без олимпийской медали?

— Нисколько. Мне 24 года, думаю, у меня еще есть время попасть на Олимпиаду. Может, на следующую, а может, через одну.