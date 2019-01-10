Следком расследует гибель работницы на предприятии «Салаватстекло»

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели работницы на предприятие АО «Салаватстекло».

По предварительным данным, 29 ноября прошлого года при проведении работ по укладки стеклянных полотен на 48-летнюю женщину упали несколько сложенных вместе стекол.

От полученных травм сотрудница завода скончалась на месте, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

В настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи допрашивают работников предприятия, устанавливают причины и условия, при которых были нарушены нормы и правила охраны труда при производстве.

Напомним, ранее на Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы.