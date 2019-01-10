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Экономика

Xiaomi за три дня потеряла на бирже $6,3 млрд

11:47, 10.01.2019
Xiaomi за три дня потеряла на бирже $6,3 млрд
Фото: ru.wikipedia.org / Kashmiri

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi на бирже в Гонконге за три дня упали на 17%.

По информации Bloomberg, компания потеряла около $6,3 млрд рыночной стоимости. Падение ускорилось 10 января, поскольку в этот день истек шестимесячный период блокировки торговли акциями, который начался в день их размещения на бирже 10 июля.

Аналитики предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей.

Отметим, что россияне в течение 2018 года чаще всего приобретали в интернет-магазинах смартфоны китайских компаний. В результате Xiaomi опередила по популярности Apple.

ЭкономикаФинансы
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