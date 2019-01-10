Xiaomi за три дня потеряла на бирже $6,3 млрд
Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi на бирже в Гонконге за три дня упали на 17%.
По информации Bloomberg, компания потеряла около $6,3 млрд рыночной стоимости. Падение ускорилось 10 января, поскольку в этот день истек шестимесячный период блокировки торговли акциями, который начался в день их размещения на бирже 10 июля.
Аналитики предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей.
Отметим, что россияне в течение 2018 года чаще всего приобретали в интернет-магазинах смартфоны китайских компаний. В результате Xiaomi опередила по популярности Apple.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым