Xiaomi за три дня потеряла на бирже $6,3 млрд

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi на бирже в Гонконге за три дня упали на 17%.



По информации Bloomberg, компания потеряла около $6,3 млрд рыночной стоимости. Падение ускорилось 10 января, поскольку в этот день истек шестимесячный период блокировки торговли акциями, который начался в день их размещения на бирже 10 июля.



Аналитики предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей.



Отметим, что россияне в течение 2018 года чаще всего приобретали в интернет-магазинах смартфоны китайских компаний. В результате Xiaomi опередила по популярности Apple.