Планы по сохранению исторического мусульманского кладбища Биш-Балта в Казани уперлись в бетонную «стенку»

Под угрозой срыва оказались планы благоустройства одного из самых старых мусульманских кладбищ Казани — Биш-Балта, сообщила «Реальному времени» зампредседателя ТРО ВООПиК Фарида Забирова.

Два года назад кладбище Биш-Балта было взято под государственную охрану, а в конце прошлого года внесено Министерством культуры РТ в список выявленных объектов археологического наследия. В настоящее время экспертами подготовлена необходимая документация, однако приступить к началу работ по благоустройству невозможно. В рамках благоустройства и защиты кладбища от подмыва волжскими водами необходимо осуществить берегоукрепление. Однако предусмотренные проектом работы по устройству берегоукрепительных сооружений включают бетонирование, а этот вид работ на объектах археологического наследия недопустим с точки зрения охранного законодательства…

О судьбе кладбища Биш-Балта и других известных казанских некрополей, а также о результатах работы краеведов по созданию реестра исторических захоронений читайте в репортаже «Реального времени» с пресс-конференции, посвященной итогам первого этапа акции «Казанские некрополи».