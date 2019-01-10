В Казани при запуске салюта получил ожог 7-летний ребенок

Новогодние праздники обернулись серией ЧП в ходе запуска пиротехники. По данным МВД Татарстана, от использования фейерверков и петард пострадали восемь казанцев и двое жителей Набережных Челнов.

Госпитализация понадобилась лишь двоим — 7-летний мальчик получил термический ожог левого глаза, а 40-летний мужчина — такие же ожоги обеих кистей рук.

Еще один несовершеннолетний — подросток 14 лет — обращался за помощью к врачам после запуска салюта 7 января в Набережных Челнах.

Среди других пострадавших — только мужчины в возрасте от 18 до 53 лет. Характер травм тот же — термические ожоги глаз, кистей, у 26-летнего казанца — такой же ожог левой стопы, двое мужчин 43 и 53 лет пожаловались на попадание инородного тела в глаза во время фейерверка.

Всего за время новогодних праздников скорая выезжала к татарстанцам 27 тысяч раз.