Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М». Спутник был предназначен для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса, передает ТАСС.



Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Речь идет о спутниках «Тундра», первый из которых выведен на орбиту в 2015 году.

