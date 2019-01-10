Лукьяненко анонсировал последнюю книгу о «Дозорах»

Писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что начал работу над книгой из серии «Дозоров», которая станет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком.

«Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко в интервью «Известиям».



Он уточнил, что в настоящее время работает над другим произведением и планирует вернуться к «Дозору» не раньше начала весны.

«Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал. Я закрою тему с «Дозорами» навсегда», — подчеркнул писатель.

Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной Дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, а в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по роману «Дневной Дозор». Последний на сегодняшний день роман серии под названием «Шестой Дозор» опубликован в 2014 году.

