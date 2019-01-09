Профессор КФУ сообщил о скором потеплении в Татарстане до +1

В Татарстане 12 января температура днем составит минус 5 градусов, а к 5 января, потеплеет до плюс 1 градуса.

С субботы в Татарстан придет циклон, который принесет потепление и интенсивные осадки в виде снега. Среднесуточная температура в предстоящую декаду будет на 4-5 градусов выше нормы.

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшие же дни в Татарстане будет стоять комфортная погода, определяющаяся гребнем высокого давления. Днем 10 и 11 января ожидается 10 и 11 градусов со знаком минус соответственно, ночные температуры опустятся до минус 13 градусов, сообщает пресс-служба КФУ.

«Погода достаточно неустойчивая. Происходит чередование гребней с высоким давлением и ложбин с низким. 19 января традиционно бывают крещенские морозы, затем сретенские. Судя по тому, как происходит чередование волн относительного тепла и холода, отрицать тот факт, что могут прийти сильные морозы, не стоит", — отметил он.

