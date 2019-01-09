СМИ: компания мэрии Москвы заработала около 300 млн рублей на подрядах по капремонту

Журналисты обратили внимание, что АО «Москапремонт», подконтрольное мэрии Москвы, использовало нестандартные схемы при выполнении контрактов по капитальному ремонту. В итоге за 11 месяцев компания заработала около 300 млн рублей.

За 11 месяцев 2018 года «Москапремонт» выиграл тендеры на капремонт 38 домов за 973 млн рублей. Все объекты были переданы субподрядчикам приблизительно за 70% от стоимости контракта.

Таким образом, компания заработала 296 млн рублей, пишет интернет-издание «Проект».

При этом эксперты рассказали, что «генподрядный процент» составляет обычно около 4—5% от стоимости контракта. Еще 1—2% генподрядчик может взять за разработку проекта.

Издание сообщает, что АО «Москапремонт» принадлежит ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», которое, в свою очередь, входит в департамент ЖКХ Москвы, который курирует вице-мэр Петр Бирюков.

Напомним, что строительную сферу в московской мэрии курирует бывший глава Минстроя РТ Марат Хуснуллин. По некоторым данным, после его назначения вице-мэром компании, связанные с татарстанцами, получили 3,4 тыс. контрактов на сумму 490 млрд рублей.