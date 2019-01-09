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В московском аэропорту Внуково совершил самоубийство житель Башкирии

15:03, 09.01.2019
В московском аэропорту Внуково совершил самоубийство житель Башкирии
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Внуково в Москве был обнаружен без признаков жизни 32-летний мужчина.

Труп находился в туалетной кабинке около выхода на посадку №11. При нем был авиабилет на рейс Москва — Уфа и паспорт. Камеры наблюдения засняли, как мужчина, уроженец Башкирии, зашел в кабинку в ночь на 9 явнаря и больше из нее не выходил, передает РЕН ТВ.

В настоящее время по данному факту Следком проводит проверку. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Башкирии были зафиксированы два случая суицида среди полицейских.

Происшествия Башкортостан
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