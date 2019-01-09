В Сети появилось видео аварии пилота «КАМАЗ-мастера» на ралли-марафоне «Африка Эко Рейс 2019»

Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов попал в аварию на финише седьмого скоростного спецучастка внедорожной гонки Africa Eco Race 2019. Происшествие попало на видео.

Экипаж Сергея и Александра Куприяновых на Багги Optimus не пострадал, передает planet-today.ru.

При этом автомобили восстановлению не подлежат.

«Доминик Лор догнал нас за 100 км до финиша, и мы оставшуюся дистанцию ехали в прямой видимости, поочередно обгоняя друг друга. Последний обгон он совершил метров за 200—300 до финиша. Мы заходили на финишный створ, и, видимо, Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться. К сожалению, для обоих наших экипажей гонка закончена», — прокомментировал происшествие сам Куприянов.

Гонка Africa Eco Race 2019 стартовала 30 декабря, а финишировать она должна 13 января на Розовом озере в Дакаре.

Напомним, что в январе в Перу также проходит «Дакар-2019». На этой гонке «КАМАЗ-мастер» выигрывает уже второй этап.