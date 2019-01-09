CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из Еврокубков в конце марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения дела об исключении «Рубина» из Еврокубков.

Заседание состоится 28 марта. «Рубин» готов оспорить решение UEFA исключить команду от участия в одном Еврокубковом сезоне, если в течение двух ближайших лет казанцы получат право выступить в одном из них.

UEFA наказал «Рубин» за несоблюдение казанским клубом условий мирового соглашения, заключенного в связи с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей.

Также CAS 14 марта рассмотрит дело по задолженности «Рубина» перед экс-игроком Денисом Ткачуком по премиальным.