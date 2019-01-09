Телеведущая Дарья Миронова станет ассистентом Билялетдинова на Матче звезд КХЛ

Телеведущая Дарья Миронова станет ассистентом Зинэтулы Билялетдинова на Матче звезд КХЛ, который состоится в Казани 19—20 января. Тандем Билялетдинова и Мироновой будет руководить сборной дивизиона Харламова, сообщает официальный сайт «Ак Барса».

— В нашем дуэте, конечно, главный — Зинэтула Хайдярович, — прокомментировала свое назначение Дарья. — Да и как может быть иначе? Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина… Я — только «на подпевках», на позиции ученика.

Благодаря Билялетдинову в нашей хоккейной журналистике появилось столько крылатых фраз. Одна из них и станет девизом нашей команды на Матче звезд: «Мы доедем до ваших ворот». Как буду вдохновлять игроков? Те, кто работал со мной в прошлом году, могут подтвердить: я не вдохновляю, я требую. Накосячил — сиди на лавке. Кричу даже иногда.

Когда выложу свои первые впечатления о Матче звезд в «Инстаграм»? Да сразу же по прилету в Казань. Болельщикам же все интересно — что происходит на льду, в раздевалке. И они обо всем будут знать.

Помимо Мироновой ассистентами тренеров станут Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина: Кларк будет помогать тренеру сборной дивизиона Боброва Илье Воробьеву, Басс составит тандем с Бобом Хартли во главе команды дивизиона Чернышева, а Головина — с Игорем Никитиным на тренерском мостике сборной дивизиона Тарасова.

Напомним, что Неделя звезд хоккея 2019 пройдет в Татарстане с 12 по 20 января. Ее старт будет дан в Нижнекамске — 12 января там пройдет Кубок Вызова МХЛ, на следующий день там же состоится Матч звезд ЖХЛ. На протяжении всей недели праздничные мероприятия пройдут в Альметьевске, а звездный уик-энд примет Казань: там 19 и 20 января пройдут Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.