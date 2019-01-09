Стоимость квадратного метра в новостройках Казани в 2018 году выросла на 6%

Средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья Казани выросла на 6%, с 68,8 до 72,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы «Реального времени».

В 2019 году девелоперы прогнозируют дальнейший рост цен вплоть до 15—20%.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин считает, что сказать точно, насколько вырастут цены, невозможно, так как разных городах Татарстана цены ведут себя по-разному. По его словам, рост цен может составить до 6%.



Подробнее о стоимости квадратного метра в разных жилых комплексах Казани перед обещанным повышением цен — в материале «Реального времени».