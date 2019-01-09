Под Казанью на парковке ТД «Перекресток» загорелся грузовик

Сегодня в МЧС по Татарстану сообщили о ЧП на парковке распределительного центра ЗАО ТД «Перекресток» в Лаишевском районе. Накануне около 10 часов утра там загорелся «КАМАЗ». Водитель госпитализирован.

Уже установлено, что огонь вспыхнул в кабине грузовика в тот момент, когда водитель разогревал пищу на портативной газовой плите — загорелась и плита и внутренняя обшивка салона. Сам 48-летний хозяин кабины получил ожоги тела и обеих рук 1-2 степени. На скорой его доставили в Казань и госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Предварительной причиной пожара в МЧС сегодня назвали нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

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