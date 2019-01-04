В Уфе произошел пожар на складе «Эльдорадо»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В четверг вечером в Уфе произошел пожар на складе магазина «Эльдорадо» на улице Чернышевского.

Сообщение поступило в 20.15 сообщает пресс-служба главка МЧС по Башкирии. В 21.23 открытое горение было локализовано на площади 20 кв. м. К 22.06 оно было ликвидировано.

Параллельно из примыкающего к магазину дома спасатели эвакуировали 30 человек. Погибших и пострадавших нет.

На месте работает дознаватель МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается.