Николай Цулыгин:«Была очень интересная и зрелищная игра»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (7:4) в домашних стенах:



— Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков. Здорово, что забили, но, как и в предыдущем матче, где-то заигрались и получили контратаки и голы. Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счете 1:2 и 2:3, не опустили руки, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы ребята, — сказал наставник.