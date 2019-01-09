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Николай Цулыгин:«Была очень интересная и зрелищная игра»

08:26, 09.01.2019

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (7:4) в домашних стенах:

— Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков. Здорово, что забили, но, как и в предыдущем матче, где-то заигрались и получили контратаки и голы. Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счете 1:2 и 2:3, не опустили руки, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы ребята, — сказал наставник.

СпортХоккей Башкортостан
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