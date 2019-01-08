В ворота «Салавата Юлаева» вернулся Юха Метсола

Стал известен состав на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунь Ред Стар», который стартует на «Уфа-Арене» в 14.30 мск 8 января.

В строй вернулся основной вратарь «Салавата» Юха Метсола, по-прежнему вне заявки датский защитник Филип Ларсен. Также вернулся на лед нападающий Вячеслав Солодухин.

В завершении года 2018-го уфимцы разгромили китайский «звездный» клуб со счетом 5:0. В недавнем домашнем матче «Салават Юлаев» также был результативен — 6:1 против хабаровского «Амура».

«Куньлунь» в своем последнем матче 5 января дома взял верх над «Адмиралом» из Владивостока — 4:3.

