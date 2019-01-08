МВД назвало самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Чаще всего в России в 2018 году подделывали купюры в пять тысяч рублей.

«Всего за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков», — приводит ТАСС сообщение МВД РФ.

Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.



Ранее сообщалось, что Банк России в lll квартале 2018 года впервые выявил три фальшивые купюры номиналом в 200 рублей.