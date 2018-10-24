Банк России обнаружил первые поддельные 200-рублевые купюры

Банк России в lll квартале 2018 года впервые выявил три фальшивые купюры номиналом в 200 рублей.

Во ll квартале этого года регулятор впервые выявил поддельные двухтысячные купюры.

Наибольшее число подделок в lll квартале 2018 года было выявлено среди купюр номиналом 5 тысяч рублей — 7 616 банкнот. Больше всего фальшивых денег за lll квартал было выявлено в августе (3 820 штук), меньше всего — в сентябре (3 202), следует из материалов ЦБ РФ.

Напомним, что Банк России и «Гознак» представили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот.