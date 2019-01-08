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Президент Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку

09:13, 08.01.2019

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким сообщил в «Твиттере», что с 1 февраля уйдет в отставку. Исполняющей обязанности президента ВБ станет генеральный директор организации Кристалина Георгиева.

Всемирный банк сообщает, что Джим Ен Ким перейдет на работу в компанию, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Название компании не уточняется.

Также Джим Ен Ким намерен вновь войти в состав правления международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью», одним из основателей которой он является, сообщает «Медуза».

Справка

Джим Ен Ким стал президентом Всемирного банка в 2012 году сроком на пять лет. Позднее совет директоров организации переизбрал его на новый срок, который должен был закончиться в 2022 году.

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