Президент Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким сообщил в «Твиттере», что с 1 февраля уйдет в отставку. Исполняющей обязанности президента ВБ станет генеральный директор организации Кристалина Георгиева.

Всемирный банк сообщает, что Джим Ен Ким перейдет на работу в компанию, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Название компании не уточняется.

Также Джим Ен Ким намерен вновь войти в состав правления международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью», одним из основателей которой он является, сообщает «Медуза».