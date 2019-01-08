Кредиторам «Анкор Банка» выплатили 223,5 млн рублей из 6,2 миллиарда

На 1 декабря 2018 года кредиторам первой очереди «Анкор Банка» выплатили почти 223,6 млн рублей. Это составляет 4,26% суммы установленных требований.

Размер установленной задолженности банка составляет 6,2 млрд рублей перед 786 кредиторами. Из этой суммы 5,2 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что в середине октября 2018 года конкурсный управляющий «Анкор Банка» выставил на торги 17 лотов на сумму около 347 млн рублей.