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Кредиторам «Анкор Банка» выплатили 223,5 млн рублей из 6,2 миллиарда

01:36, 08.01.2019
Кредиторам «Анкор Банка» выплатили 223,5 млн рублей из 6,2 миллиарда
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

На 1 декабря 2018 года кредиторам первой очереди «Анкор Банка» выплатили почти 223,6 млн рублей. Это составляет 4,26% суммы установленных требований.

Размер установленной задолженности банка составляет 6,2 млрд рублей перед 786 кредиторами. Из этой суммы 5,2 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что в середине октября 2018 года конкурсный управляющий «Анкор Банка» выставил на торги 17 лотов на сумму около 347 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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