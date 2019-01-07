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Власти Габона подавили попытку госпереворота

17:57, 07.01.2019
Власти Габона подавили попытку госпереворота
Фото: зшчфифнюсщь

Власти Габона объявили о пресечении попытки военного переворота в стране.

Мятежники и их глава уже арестованы, сообщает радио RFI со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, президент Габона Али бен Бонго Ондимба, который сейчас находится в Марокко, сделает заявление по поводу попытки госпереворота в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Габоне военные захватили государственную радиостанцию в столице Либревиль и заявили об установлении контроля над правительством.

В радиоэфире военнослужащие пообещали создать Национальный совет реставрации для «восстановления демократии».

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