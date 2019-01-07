В посольстве РФ опровергли нахождение россиян на судне, затонувшем у берегов Турции

В посольстве РФ сообщили, что россиян среди членов экипажа судна, затонувшего у берегов Турции, не было.

«Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна „Волга-Балт“: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — заявила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Она отметила, «по последним данным, на судне было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана». Из них шестеро погибли, а семерых спасли, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно. Согласно изначальной информации, на его борту были 13 членов экипажа, из них девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.